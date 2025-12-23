الذهب يرتفع إلى مستوى قياسي غير مسبوق عالمياً

الثلاثاء 2025-12-23 10:32 ص

الوكيل الإخباري-   قفز الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع، الثلاثاء، بعدما اندفع المستثمرون صوب المعدن الأصفر الذي غالبا ما يُعتبر من أصول الملاذ الآمن، في وقت حاولت فيه الولايات المتحدة احتجاز المزيد من ناقلات النفط التي تحمل خاما فنزويليا، بينما ارتفعت الفضة أيضا قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق. اضافة اعلان


وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4467.66 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:41 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل مستوى قياسيا آخر عند 4469.52 دولارا في وقت سابق من الجلسة.
 
 


