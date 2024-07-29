الذهب يرتفع بفعل آمال خفض أسعار الفائدة الأميركية

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2397.65 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0025 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.7 بالمئة إلى 2396.70 دولار.
وتجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية للبنك المركزي الأميركي يومي 30 و31 يوليو، ومن المتوقع أن تبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25 بالمئة إلى 5.50 بالمئة. لكن بيانات الوظائف الأميركية الأضعف في يونيو، وتباطؤ التضخم، وتعليقات كبار المسؤولين في البنك المركزي الأميركي دفعت سوق العقود الآجلة إلى تسعير خفض كامل بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.
سكاي نيوز عربية