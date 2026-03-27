الذهب يرتفع رغم تكبده خسائر للأسبوع الرابع

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر الذهب بأكثر من 1 بالمئة، اليوم الجمعة، مدعومًا بعمليات شراء، لكنه في طريقه لتكبد خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة التي أثارت المخاوف بشأن التضخم وعززت التوقعات برفع معدلات الفائدة عالميًا.

وتقدّم الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 4428.30 دولار للأونصة، لكنه سجل انخفاضًا بنحو 1.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان بنسبة 1.1 بالمئة إلى 4423.40 دولار، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).