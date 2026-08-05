الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهر عالمياً

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.4% إلى 4175.53 دولارا للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوياته منذ 7 تموز.وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 2% إلى 4235.30 دولارا.
واستمر الدولار في التراجع، مما جعل المعادن المسعرة بالعملة الأميركية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
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