الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهر عالمياً

الوكيل الإخباري- ارتفع الذهب للجلسة الثالثة على التوالي الأربعاء، مسجلا أعلى مستوياته في شهر بفضل تراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط، ويترقب المتعاملون في السوق صدور بيانات الوظائف الأميركية بحثا عن مؤشرات حول مسار السياسة النقدية الأميركية.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.4% إلى 4175.53 دولارا للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوياته منذ 7 تموز.وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 2% إلى 4235.30 دولارا.