الذهب يرتفع مستفيدًا من بيانات أميركية ضعيفة

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3377.79 دولار للأوقية (الأونصة).
كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3401.20 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 34.50 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1090.81 دولار، فيما تراجع 0.2 بالمئة إلى 998.70 دولار.
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