الذهب يرتفع مستفيدًا من بيانات أميركية ضعيفة

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مستفيدة من بيانات اقتصادية أميركية جاءت أضعف من المتوقع حفزت الطلب على أصول الملاذ الآمن.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3377.79 دولار للأوقية (الأونصة).



كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3401.20 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 34.50 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1090.81 دولار، فيما تراجع 0.2 بالمئة إلى 998.70 دولار.

