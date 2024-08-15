الخميس 2024-08-15 01:07 م
 


الذهب يستعيد بريقه مع تراجع الدولار وعوائد السندات

الذهب
الذهب




 

الخميس، 15-08-2024 11:07 ص
الوكيل الإخباري-    ارتفعت أسعار الذهب الخميس، بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية مع ترقب المستثمرين المزيد من البيانات الأميركية لتحديث توقعاتهم بعد أن قلص تقرير مهم عن التضخم الآمال في خفض أكبر لأسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2452.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0547 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت الأسعار أكبر انخفاض منذ السادس من أغسطس آب أمس الأربعاء.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2490.10 دولار.

وتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بعد أن سجل كل منهما أدنى مستوى في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة.

وقال ييب جون رونج المحلل في آي.جي إن احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار أقل ربما أدت إلى بعض عمليات جني الأرباح في سوق الذهب الليلة الماضية.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع قليلا في يوليو تموز وأن الزيادة السنوية في التضخم تباطأت إلى أقل من ثلاثة بالمئة للمرة الأولى منذ أوائل عام 2021.

وفتحت البيانات بابا أوسع أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، لكن من غير المرجح أن يكون هناك خفض أكبر.
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