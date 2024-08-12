الذهب يستقر مع انتظار بيانات التضخم في أميركا

هذا ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية، واستقر عند 2425.94 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2464.80 دولار.
ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة غداً الثلاثاء، يليه مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.
وتتوقع السوق حالياً بنسبة 54% خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر أيلول، وفقا لأداة مراقبة أسعار الفائدة الاتحادية التابعة لمجموعة CME.
وخففت محافظة الفدرالي الأميركي، ميشيل بومان، من لهجتها المتشددة المعتادة، مشيرة إلى بعض التقدم "المرحب به" بشأن التضخم في الشهرين الماضيين حتى مع قولها إن التضخم لا يزال "أعلى بشكل غير مطمئن" من هدف البنك المركزي البالغ 2% وخاضعاً لمخاطر الصعود.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 27.29 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.1% إلى 923.20 دولار، واستقر البلاديوم دون تغيير تقريبا عند 905 دولارات.
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