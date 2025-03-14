الذهب يسجل ارتفاعًا تاريخيًا

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا تاريخيًا جديدًا، حيث تجاوزت 3000 دولار للأونصة لأول مرة، مدفوعة بالمخاوف المتزايدة من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

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وقالت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية، إن سعر الذهب وصل إلى 3004 دولارات للأونصة خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليحقق مكاسب بنسبة 14 بالمئة منذ بداية العام.