الذهب يسجل ارتفاعًا تاريخيًا

وقالت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية، إن سعر الذهب وصل إلى 3004 دولارات للأونصة خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليحقق مكاسب بنسبة 14 بالمئة منذ بداية العام.
ووفق الصحيفة، جاءت هذه الزيادة الكبيرة وسط تراجع أسواق الأسهم الأميركية، ما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى المعدن الثمين كملاذ آمن.
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