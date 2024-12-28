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الذهب يسجل مكاسب خيالية في 2024

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أرشيفية
السبت، 28-12-2024 02:02 م

الوكيل الإخباري- سجل الذهب مكاسب قوية خلال العام 2024، حيث صعدت عقوده على مدار العام بنحو 27% أو بما يعادل 600 دولار للأونصة.

ولقيت عقود الأصفر الرنان خلال العام 2024 دعما من التوترات الجيوسياسة وزيادة حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

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وفي مطلع العام جرى تدول أونصة الذهب عند مستوى 2073.40 دولار، مقابل 2631.90 دولار للأونصة تم تسجيلها في تعاملات 27 ديسمبر الجاري.


وبذلك تكون عقود الذهب قد صعدت بنسبة 26.93% أو بمقدار 558.5 دولار للأونصة خلال 2024.


وفيما يتعلق بالعام 2025، يتوقع خبراء صعود المعدن النفيس إلى 3000 دولار للأونصة بحلول نهاية 2025، وتشمل محركات النمو زيادة الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية في العالم.

 

RT

 
gnews

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