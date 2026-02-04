الذهب يقفز أكثر من 2% ويتخطى مجددا حاجز 5000 دولار للأوقية

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.2% إلى 5044.74 دولارا للأوقية عند الساعة 01:12 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفز 5.9% الثلاثاء، وهو أكبر مكسب يومي له منذ تشرين الثاني 2008.
وبلغ الذهب مستوى قياسيا 5594.82 دولارا الخميس الماضي.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر نيسان 2.7% إلى 5067.0 دولارا للأوقية.
وانخفض الدولار أمام معظم العملات الرئيسية باستثناء الين، إذ عزز المتعاملون المكاسب الأخيرة التي حققوها بفضل البيانات الأميركية الإيجابية وتوقعات بأن يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أقل ميلا للتيسير النقدي.
ويؤدي ضعف الدولار إلى انخفاض أسعار الذهب المقومة بالعملة الأميركية لحائزي العملات الأخرى.
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء على اتفاق إنفاق ليصبح قانونا ينهي الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية.
ولن يصدر تقرير التوظيف لشهر كانون الثاني الذي يحظى بمتابعة دقيقة الجمعة بسبب الإغلاق الجزئي.
