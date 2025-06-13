الذهب يقفز بأكثر من 1.6% بسبب الاحداث الاخيرة

الوكيل الإخباري- قفزت أونصة الذهب بأكثر من 1.6 بالمئة على وقع الضربة الإسرائيلية على منشآت إيرانية، حيث سجلت 3450 دولارا، مقتربة من أعلى مستوياتها التاريخية التي سجلتها قبل نحو شهرين عند 3500 دولار للأونصة.

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