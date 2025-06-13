الذهب يقفز بأكثر من 1.6% بسبب الاحداث الاخيرة

وحسب شبكة (سي إن إن)، تراجعت أسعار الفضة والبلاتين بالرغم من أنها من المعادن الثمينة، على خلفية الضربة، حيث فقدت أونصة الفضة نحو 0.5 بالمئة لتسجل 36.3 دولار. أما البلاتين فكانت تراجعاته أكبر حيث فقد 1 بالمئة مسجلا 1268 دولارا متراجعا من أعلى مستوى منذ 10 سنوات سجله أمس الخميس.
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