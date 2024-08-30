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الذهب يهبط بضغط من ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأميركية

الذهب
الذهب
الجمعة، 30-08-2024 07:18 م

الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، بضغط من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن جاءت بيانات التضخم في الولايات المتحدة متسقة مع التوقعات.

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ولكن الذهب في سبيله لتسجيل زيادة أسبوعية وشهرية أيضًا بدعم من تأثير التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.


هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2515.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 13:52 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2549.60 دولار للأونصة.


والمعدن الأصفر في طريقه لتسجيل ارتفاع شهري قدره 3 بالمئة بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في 20 أغسطس عند 2531.60 دولار للأونصة.

 
gnews

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