الذهب يهبط بضغط من ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأميركية

ولكن الذهب في سبيله لتسجيل زيادة أسبوعية وشهرية أيضًا بدعم من تأثير التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2515.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 13:52 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2549.60 دولار للأونصة.
والمعدن الأصفر في طريقه لتسجيل ارتفاع شهري قدره 3 بالمئة بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في 20 أغسطس عند 2531.60 دولار للأونصة.
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