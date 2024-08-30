الذهب يهبط بضغط من ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأميركية

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، بضغط من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن جاءت بيانات التضخم في الولايات المتحدة متسقة مع التوقعات.

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ولكن الذهب في سبيله لتسجيل زيادة أسبوعية وشهرية أيضًا بدعم من تأثير التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.



هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2515.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 13:52 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2549.60 دولار للأونصة.