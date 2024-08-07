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الذهب يهبط مع تقييم المتعاملين لتوقعات خفض الفائدة الأميركية

الذهب
الذهب




 

الأربعاء، 07-08-2024 09:35 ص

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب قليلاً، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما ينتظر المتعاملون مزيداً من المؤشرات لتوقع حجم خفض أسعار الفائدة الذي قد يقدم عليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في سبتمبر.


وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2385.60 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0310 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2425.30 دولار.


وقال ييب رونغ، المحلل لدى آي.جي، "يُترجم الانتعاش في عائدات سندات الخزانة الأميركية وقوة الدولار إلى بعض الضغوط التي دفعت أسعار الذهب للهبوط هذا الصباح".


وأضاف أن تراجع الذهب قد يكون محدوداً بسبب التوتر المستمر في الشرق الأوسط ومخاوف الركود العالمي، إذ تنتظر الأسواق المزيد من البيانات الاقتصادية لتوضيح الأوضاع في الولايات المتحدة.

 

سكاي نيوز عربية

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