الأربعاء 2025-05-28 12:53 م
 

الذهب يواصل الارتفاع عالمياً .. إليك التفاصيل

سبائك ذهبية
سبائك ذهبية
 
الأربعاء، 28-05-2025 12:37 م
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على الشراء، غير أن تراجع التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حدّ من المكاسب، فيما ينتظر السوق تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة، بحثاً عن مؤشرات على أسعار الفائدة.اضافة اعلان


وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3308.99 دولاراً للأوقية.

كما صعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.2% لتسجل 3308.30 دولاراً.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى:

استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 33.31 دولاراً للأوقية.
وارتفع البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1084.07 دولاراً.
بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 976.22 دولاراً.

بترا
 
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