الذهب يواصل الارتفاع عالمياً .. إليك التفاصيل

وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3308.99 دولاراً للأوقية.
كما صعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.2% لتسجل 3308.30 دولاراً.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى:
استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 33.31 دولاراً للأوقية.
وارتفع البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1084.07 دولاراً.
بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 976.22 دولاراً.
بترا
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