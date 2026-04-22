الذهب يواصل الارتفاع عالميا ويقترب من مستويات جديدة

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع تهدئة المخاوف من تفاقم التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.





وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، زاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى 4755.11 دولاراً للأوقية (الأونصة).



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران لتصل إلى 1.1 بالمئة عند 4772.9 دولاراً.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.5 بالمئة لتصل إلى 77.84 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 1.5 بالمئة ليصل إلى 2067.25 دولاراً، وصعد البلاديوم بنسبة 1.8 بالمئة ليصل إلى 1560.31 دولاراً.



واستقر الدولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، إذ أدى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى زيادة الطلب على العملة التي تعتبر ملاذاً آمناً، ما دفعها إلى أعلى مستوى في أسبوع.







