الذهب يواصل التحليق عالمياً وتوقعات بوصوله إلى مستويات تاريخية

وسجّل الذهب ذروة غير مسبوقة عند 4887.82 دولارًا للأوقية يوم الأربعاء. وقفز المعدن النفيس، الذي يُعد ملاذًا آمنًا، بأكثر من 11% منذ بداية عام 2026 وحتى الآن، مواصلًا موجة من الصعود القوي بعدما زاد بنسبة 64% خلال العام الماضي.
وقال بنك جولدمان ساكس في مذكرة:
"نتوقع أن المشترين بغرض تنويع الاستثمارات من القطاع الخاص، الذين تهدف مشترياتهم إلى التحوط من مخاطر السياسة العالمية، والتي أدّت إلى الرفع المفاجئ في توقعاتنا للأسعار، لن يقوموا بتسييل حيازاتهم من الذهب في عام 2026، مما يرفع فعليًا نقطة الانطلاق لتوقعاتنا للأسعار."
-
أخبار متعلقة
-
الدولار يرتفع مدعوما بتغير موقف ترامب بشأن غرينلاند
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا بعد تراجع ترامب عن تهديدات بفرض رسوم جمركية
-
انخفاض أسعار النفط عالميا
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
رقم قياسي تاريخي.. احتياطيات المركزي التركي تتجاوز 205 مليارات دولار
-
"وول ستريت" تخسر 1.4 تريليون دولار في يوم واحد
-
أسعار الذهب لا تتوقف عن الصعود.. وترامب يدفعها للمزيد
-
نيكاي يتراجع والسندات اليابانية ترتفع