الذهب يواصل التحليق عالمياً وتوقعات بوصوله إلى مستويات تاريخية

الوكيل الإخباري-   رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بحلول نهاية عام 2026 إلى 5400 دولار للأوقية (الأونصة)، مقابل توقعات سابقة بوصوله إلى 4900 دولار للأوقية، وأرجع ذلك إلى تنويع استثمارات القطاع الخاص والبنوك المركزية في الأسواق الناشئة.اضافة اعلان


وسجّل الذهب ذروة غير مسبوقة عند 4887.82 دولارًا للأوقية يوم الأربعاء. وقفز المعدن النفيس، الذي يُعد ملاذًا آمنًا، بأكثر من 11% منذ بداية عام 2026 وحتى الآن، مواصلًا موجة من الصعود القوي بعدما زاد بنسبة 64% خلال العام الماضي.

وقال بنك جولدمان ساكس في مذكرة:

"نتوقع أن المشترين بغرض تنويع الاستثمارات من القطاع الخاص، الذين تهدف مشترياتهم إلى التحوط من مخاطر السياسة العالمية، والتي أدّت إلى الرفع المفاجئ في توقعاتنا للأسعار، لن يقوموا بتسييل حيازاتهم من الذهب في عام 2026، مما يرفع فعليًا نقطة الانطلاق لتوقعاتنا للأسعار."
 
 


