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الذهب يواصل بريقه ويسجل مستوى قياسيا جديدا عالميا

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أرشيفية
 
الإثنين، 21-04-2025 07:28 ص

الوكيل الإخباري - لامس الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق اليوم الإثنين في ظل تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ومخاوف الركود الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين، وهو ما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الملاذ الآمن.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 3361.53 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0037 بتوقيت غرينتش.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 3375.90 دولار.
وصل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات مما زاد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

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وارتفع الذهب الذي عادة ما ينظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من ارتفاع التضخم بأكثر من 27 بالمئة منذ بداية العام.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.63 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 969.20 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 959.20 دولار.

 

العين الإخبارية

 
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