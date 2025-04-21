الذهب يواصل بريقه ويسجل مستوى قياسيا جديدا عالميا

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 3361.53 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0037 بتوقيت غرينتش.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 3375.90 دولار.
وصل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات مما زاد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.
وارتفع الذهب الذي عادة ما ينظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من ارتفاع التضخم بأكثر من 27 بالمئة منذ بداية العام.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.63 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 969.20 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 959.20 دولار.
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