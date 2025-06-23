الذهب يواصل تألقه وسط ضبابية حول الصراع بالشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط تصاعد المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، إذ تراقب الأسواق عن كثب رد فعل إيران على هجمات أميركية استهدفت منشآتها النووية.



وبحلول الساعة 00:20 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3371.30 دولارا للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3387.20 دولارا للأوقية.



وتأهب العالم الأحد لرد إيران بعد أن هاجمت الولايات المتحدة المواقع النووية الإيرانية الرئيسة، لتنضم إلى إسرائيل في أكبر عمل عسكري غربي ضد الجمهورية الإسلامية منذ ثورتها عام 1979.



وفي خطاب بثه التلفزيون، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من الرد، مشيرا إلى أن أي رد سيؤدي إلى مزيد من الهجمات ما لم توافق إيران على السعي لتحقيق السلام.



وتوعدت طهران بالرد، مع استمرار تبادل الصواريخ بين إيران وإسرائيل في مطلع الأسبوع.



ووفقًا لمسؤولين، قصفت مقاتلات إسرائيلية مواقع عسكرية في غرب إيران، وتسببت الصواريخ الإيرانية في إصابة العشرات وتسوية مبانٍ في تل أبيب بالأرض.



في غضون ذلك، ظهر الانقسام الحاد في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن ما إذا كان سيواصل التحوط ضد مخاطر التضخم أو المضي قدمًا بشكل أسرع في خفض أسعار الفائدة يوم الجمعة، في أول تعليقات علنية من صانعي السياسة النقدية بعد قرار في الأسبوع الماضي بتثبيت تكاليف الاقتراض في الوقت الحالي.



وطرح ترامب مرة أخرى يوم الجمعة الماضي فكرة إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، الذي طالما انتقده لعدم خفض أسعار الفائدة بالقدر الذي يريده.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 36.03 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.3% إلى 1260.78 دولارا. ونزل البلاديوم 0.1% إلى 1043 دولارا للأوقية.

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