الذهب يواصل خسائره مع ترقب المستثمرين لبيانات أمريكية

بحلول الساعة 0457 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2671.49 دولار للأونصة (الأوقية)، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2678.50 دولار للأونصة، بحسب بيانات "رويترز".
وارتفع مؤشر الدولار قليلا بعد صعوده 0.6 بالمئة في الأسبوع الماضي مقابل اليورو على وجه الخصوص. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
ويعد المعدن النفيس تحوطا ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.16 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 973.99 دولار للأونصة، وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 997.41 دولار للأونصة.
سكاي نيوز
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