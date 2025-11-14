الذهب يواصل رحلة الصعود عالمياً

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4180.57 دولار للأوقية (الأونصة)، محققاً مكاسب بلغت 4.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وفقاً لشبكة (سي إن بي سي).
في المقابل، تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.3 بالمئة إلى 4183.40 دولار للأوقية.
ويتجه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات المنافسة للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 52.64 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1589.80 دولار، كما ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1435.20 دولار.
