الذهب يواصل رحلة الصعود عالمياً

09:55 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/753790 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الجمعة، لتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية مدعومة بتراجع الدولار، رغم أن هذه المكاسب بقيت محدودة بفعل تصريحات لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي بددت الآمال بخفض معدلات الفائدة الشهر المقبل. اضافة اعلان





وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4180.57 دولار للأوقية (الأونصة)، محققاً مكاسب بلغت 4.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وفقاً لشبكة (سي إن بي سي).



في المقابل، تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.3 بالمئة إلى 4183.40 دولار للأوقية.



ويتجه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات المنافسة للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 52.64 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1589.80 دولار، كما ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1435.20 دولار.