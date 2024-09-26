الذهب يواصل رحلة الصعود ويبلغ قمة تاريخية جديدة

الوكيل الإخباري- بلغت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الخميس، مستوى تاريخيا، حيث تجاوزت مستوى 2700 دولارا للأونصة.



وبحلول الساعة 14:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس (Comex) بنسبة 0.63% إلى 2701.50 دولار للأونصة.

اضافة اعلان



فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.97% إلى 2682.70 دولار للأونصة، كذلك صعدت العقود الآجلة للفضة بنسبة 2.71% إلى 32.89 دولار للأونصة.



ويأتي صعود أسعار الأصفر الرنان في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتزامنا مع تدابير التحفيز النقدي التي أعلنت عنها الصين.



كذلك لقيت أسعار المعدن دعما من تراجع الدولار، حيث انخفض مؤشر العملة الأمريكية، الذي يقيس قيمتها أمام سلة من العملات، بنسبة 0.07% إلى 100.8420 نقطة.