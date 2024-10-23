الرئيس الروسي يقترح إنشاء بورصة لتداول الحبوب بين دول بريكس

جاء ذلك خلال كلمة لبوتين في افتتاح قمة زعماء الدول الأعضاء في بريكس.
وذكر أن البورصة "ستساهم في جعل مؤشرات أسعار المنتجات والمواد الخام أكثر عدلا ويمكن التنبؤ بها نظرا لأهميتها في ضمان الأمن الغذائي".
وتابع قائلا "تنفيذ هذه المبادرة سيساهم في حماية الأسواق الوطنية من التدخلات الخارجية السلبية والمضاربة ومحاولات إحداث نقص غذائي غير حقيقي".
واقترح أيضا إنشاء منصة منفصلة لتداول المعادن النفيسة والألماس.
وأشار بوتين في كلمته أيضا إلى إنشاء منصة استثمارية لمجموعة بريكس لتسهل الاستثمارات المتبادلة بين دول المجموعة مع إمكانية استخدامها أيضا في دول أخرى في الجنوب العالمي.
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