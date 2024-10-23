الأربعاء 2024-10-23 05:16 م
 

الرئيس الروسي يقترح إنشاء بورصة لتداول الحبوب بين دول بريكس

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 23-10-2024 03:54 م

الوكيل الإخباري - اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إنشاء بورصة مخصصة لتداول الحبوب بين الدول الأعضاء في مجموعة بريكس، على أن يتم توسيعها لاحقاً لتشمل سلعاً رئيسية أخرى.

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جاء ذلك خلال كلمة لبوتين في افتتاح قمة زعماء الدول الأعضاء في بريكس.

 

وأضاف "دول بريكس من أكبر منتجي الحبوب والبقول والبذور الزيتية في العالم.

ولذلك، اقتراحنا إنشاء بورصة لتداول الحبوب بين أعضاء المجموعة".


وذكر أن البورصة "ستساهم في جعل مؤشرات أسعار المنتجات والمواد الخام أكثر عدلا ويمكن التنبؤ بها نظرا لأهميتها في ضمان الأمن الغذائي".


وتابع قائلا "تنفيذ هذه المبادرة سيساهم في حماية الأسواق الوطنية من التدخلات الخارجية السلبية والمضاربة ومحاولات إحداث نقص غذائي غير حقيقي".


واقترح أيضا إنشاء منصة منفصلة لتداول المعادن النفيسة والألماس.


وأشار بوتين في كلمته أيضا إلى إنشاء منصة استثمارية لمجموعة بريكس لتسهل الاستثمارات المتبادلة بين دول المجموعة مع إمكانية استخدامها أيضا في دول أخرى في الجنوب العالمي.

 

CNBC

 
gnews

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