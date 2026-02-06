الرقصة الأخيرة قبل الإغلاق الأسبوعي.. الذهب يواصل التراجع

الوكيل الإخباري- ارتدت أسعار الذهب والفضة بعد الخسائر المبكرة اليوم الجمعة، لكنها تتجه للتراجع للأسبوع الثاني على التوالي، ومحا التراجع العالمي في أسهم شركات التكنولوجيا وارتفاع قيمة الدولار معظم المكاسب التي حققها المعدنان النفيسان خلال فترة تعافٍ قصيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4790.80 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه يتجه لتراجع أسبوعي 1.4 بالمئة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).



وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 1.7 بالمئة إلى 4806.50 دولار للأوقية.



واستقرت الفضة في المعاملات الفورية بشكل عام عند 71.32 دولار للأوقية بعد انخفاضها 19.1 بالمئة في الجلسة السابقة.



وهبطت في وقت سابق من اليوم 10 بالمئة إلى ما دون مستوى 65 دولارا، مسجلة أدنى مستوى في أكثر من شهر ونصف.



وتتجه الفضة هي الأخرى لتسجيل خسارة للأسبوع الثاني على التوالي، وانخفضت 16 بالمئة تقريباً بعد أن تراجعت 18 بالمئة الأسبوع الماضي في أكبر هبوط أسبوعي منذ عام 2011.



وتُعرف الفضة تاريخياً بتعرضها لتقلبات سعرية أشد من الذهب، نظراً لصغر حجم سوقها ونقص السيولة النسبي.

إلا أن التحركات الأخيرة، وهي الأشد تقلباً منذ عام 1980، برزت بحجمها وسرعتها، مدفوعة بزخم مضاربي وتراجع التداولات خارج البورصات المنظمة. وفقد المعدن الأبيض نحو 40 بالمئة من قيمته منذ بلوغه ذروة قياسية في 29 كانون الثاني.



وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 4.7 بالمئة إلى 1892.74 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولار في 26 كانون الثاني، بينما ارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1628.95 دولار. ويتجه المعدنان لتسجيل خسارة أسبوعية.

