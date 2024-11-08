الزيوت النباتية تقود ارتفاعا لأسعار معظم السلع الغذائية عالميا

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولًا على مستوى العالم، بنسبة 2% ليصل إلى 127.4 نقطة في الشهر الماضي، مقارنةً بـ 124.9 نقطة معدلة في سبتمبر.
وأظهرت البيانات أن المؤشر زاد بنسبة 5.5% عن العام الماضي ووصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2023، رغم أنه كان أقل بنسبة 20.5% عن المستوى القياسي الذي سجله في مارس 2022 بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضحت الفاو أن أسعار جميع الفئات ارتفعت باستثناء اللحوم، إذ قفزت أسعار الزيوت النباتية بأكثر من 7% عن الشهر السابق، مدعومةً بالمخاوف بشأن إنتاج زيت النخيل.
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