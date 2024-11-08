الزيوت النباتية تقود ارتفاعا لأسعار معظم السلع الغذائية عالميا

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الجمعة، أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أكتوبر إلى أعلى مستوى لها في 18 شهرًا، وكانت الزيوت النباتية هي التي قادت الزيادات التي شهدتها معظم السلع الغذائية الأساسية.

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وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولًا على مستوى العالم، بنسبة 2% ليصل إلى 127.4 نقطة في الشهر الماضي، مقارنةً بـ 124.9 نقطة معدلة في سبتمبر.



وأظهرت البيانات أن المؤشر زاد بنسبة 5.5% عن العام الماضي ووصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2023، رغم أنه كان أقل بنسبة 20.5% عن المستوى القياسي الذي سجله في مارس 2022 بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.