السبت 2026-05-16 02:15 م

السعودية: أمن الممرات البحرية واستقرار الطاقة أولوية دولية

ب
أرشيفية
 
السبت، 16-05-2026 01:48 م

الوكيل الإخباري- أكد السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز الواصل أن المملكة تولي أهمية لحماية أمن الممرات البحرية والملاحة، باعتبارهما ركيزتين لاستقرار الاقتصاد واستدامة سلاسل الإمداد.

وشدد السفير الواصل على التزام السعودية بدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية وضمان استمرار تدفق الإمدادات بكفاءة وموثوقية بما يخدم التنمية المستدامة.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الخاص للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لعام 2026، المنعقد تحت عنوان: "حماية تدفقات الطاقة والإمدادات ودعم التنمية العالمية عبر التعاون الدولي". وأدان الواصل الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة والمنشآت المدنية، محذرا من انعكاساتها على الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية.


كما دعا إلى تعزيز التنسيق الدولي والالتزام بالقانون الدولي لحماية حرية العبور وصون أمن الممرات البحرية، مشيرًا إلى مشروع القرار رقم 2817 المقدم من مملكة البحرين بشأن حماية الملاحة وحرية العبور في مضيق هرمز، والذي حظي بتأييد واسع.


وفي ختام كلمته، أكد أهمية ضمان وصول الدول، ولا سيما النامية، إلى طاقة موثوقة وميسورة التكلفة، باعتبار ذلك عنصرا أساسيا لدعم التنمية المستدامة والحد من فقر الطاقة، داعيا إلى نهج دولي متكامل يعزز التعاون والابتكار ويراعي أولويات كل دولة وظروفها الوطنية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية بحث تعزيز انسيابية حركة الشحن في ميناء العقبة

ل

أخبار محلية الصفدي يلتقي رئيس جمهورية إستونيا

ب

أسواق ومال السعودية: أمن الممرات البحرية واستقرار الطاقة أولوية دولية

ت

أخبار محلية الصفدي: قوة الأردن كانت دائما في السلام والاستقرار

ب

أخبار محلية رئيس لجنة أمانة عمّان: الأزمات المرورية ضريبة العيش في المدينة

ف

أخبار محلية مختصون: السياحة البيئية في عجلون ركيزة للحفاظ على الغطاء النباتي وتعزيز التنمية

ب

عربي ودولي العراق يصدر 10 ملايين برميل نفط في أبريل عبر هرمز

ب

أخبار محلية الناطق باسم الحكومة: عدم الرد على الشائعة أحيانا الخيار الأفضل لعدم زيادة انتشارها



 
 




الأكثر مشاهدة

 