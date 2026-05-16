السعودية: أمن الممرات البحرية واستقرار الطاقة أولوية دولية

الوكيل الإخباري- أكد السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز الواصل أن المملكة تولي أهمية لحماية أمن الممرات البحرية والملاحة، باعتبارهما ركيزتين لاستقرار الاقتصاد واستدامة سلاسل الإمداد.



وشدد السفير الواصل على التزام السعودية بدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية وضمان استمرار تدفق الإمدادات بكفاءة وموثوقية بما يخدم التنمية المستدامة.

اضافة اعلان



جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الخاص للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لعام 2026، المنعقد تحت عنوان: "حماية تدفقات الطاقة والإمدادات ودعم التنمية العالمية عبر التعاون الدولي". وأدان الواصل الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة والمنشآت المدنية، محذرا من انعكاساتها على الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية.



كما دعا إلى تعزيز التنسيق الدولي والالتزام بالقانون الدولي لحماية حرية العبور وصون أمن الممرات البحرية، مشيرًا إلى مشروع القرار رقم 2817 المقدم من مملكة البحرين بشأن حماية الملاحة وحرية العبور في مضيق هرمز، والذي حظي بتأييد واسع.