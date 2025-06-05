السعودية تخفض سعر نفطها الرئيسي لآسيا

الوكيل الإخباري- قررت شركة "أرامكو" السعودية خفض سعر خامها الرئيسي للمشترين في آسيا، بعدما واصلت مجموعة "أوبك+" تنفيذ زيادات في الإنتاج للشهر الثالث.



وستخفض "أرامكو" سعر خام "العربي الخفيف" بمقدار 20 سنتا للبرميل، إلى دولار واحد فوق السعر المرجعي الإقليمي للعملاء الآسيويين.

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بالمقابل، رفعت الشركة السعودية سعر تصدير هذه الخام إلى الولايات المتحدة بمقدار 10 سنتات للبرميل في يوليو المقبل مقارنة بالشهر السابق.



كما رفعت أسعار جميع الدرجات المصدرة إلى شمال غرب أوروبا وإلى منطقة البحر الأبيض المتوسط، بمقدار 1.80 دولار للبرميل.



واتفقت مجموعة "أوبك+" مؤخرا على زيادة إنتاج الخام بمقدار 411 ألف برميل يوميا في يوليو المقبل، في ثالث زيادة شهرية كبيرة على التوالي.