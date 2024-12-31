الثلاثاء 2024-12-31 01:49 م
 

السعودية توافق على اتفاقية حماية الاستثمارات في مصر

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أرشيفية
الثلاثاء، 31-12-2024 01:15 م

الوكيل الإخباري- وافق مجلس الشورى السعودي على 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدة دول، من بينها مصر.

وخلال جلسته العادية التي انعقدت مساء أمس الاثنين برئاسة رئيس المجلس، عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الحكومة السعودية والحكومة المصرية.

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وكانت السعودية ومصر، قد وقعتا يوم 15 أكتوبر 2024، على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر.


وفي 16 أكتوبر الماضي، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر العامري، إن التعاون بين القطاعين الخاص في السعودية ومصر نتج عنه اتفاقيات لضخ استثمارات بقيمة إجمالية 15 مليار دولار، (ما يعادل 56.25 مليار ريال) في مصر.

 

RT

 
gnews

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