السياح في اليابان ينفقون 39 مليار دولار في 9 أشهر

وكشفت الأرقام الأولية من منظمة السياحة الوطنية اليابانية أن المسافرين أنفقوا 5.86 تريليون ين (39.27 مليار دولار) حتى سبتمبر.
وتجاوز هذا الرقم 5.3 تريليون ين تم إنفاقها في عام 2023 بأكمله، وهو رقم قياسي لأي فترة مدتها 12 شهرًا.
ومن المقرر أن يصبح الإنفاق السياحي، المصنف كصادرات في الحسابات الوطنية، ثاني أكبر قطاع تصدير في اليابان بعد السيارات، وقبل المكونات الإلكترونية.
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