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السياح في اليابان ينفقون 39 مليار دولار في 9 أشهر

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 17-10-2024 02:34 م

الوكيل الإخباري-   ارتفع إنفاق الزوار في اليابان إلى مستويات قياسية جديدة في تسعة أشهر، مما يشير إلى القوة الاقتصادية لليابان مع ازدهار معدلات السياحة في البلاد، والذي يعززه ضعف عملة الين.

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وكشفت الأرقام الأولية من منظمة السياحة الوطنية اليابانية أن المسافرين أنفقوا 5.86 تريليون ين (39.27 مليار دولار) حتى سبتمبر.


وتجاوز هذا الرقم 5.3 تريليون ين تم إنفاقها في عام 2023 بأكمله، وهو رقم قياسي لأي فترة مدتها 12 شهرًا.


ومن المقرر أن يصبح الإنفاق السياحي، المصنف كصادرات في الحسابات الوطنية، ثاني أكبر قطاع تصدير في اليابان بعد السيارات، وقبل المكونات الإلكترونية.

 

سكاي نيوز عربية

 
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