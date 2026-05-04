الإثنين 2026-05-04 06:37 م

السيسي يكشف عن خسائر ضخمة لقناة السويس

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 04-05-2026 05:45 م

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده فقدت نحو 10 مليارات دولار من عائدات قناة السويس نتيجة الاعتداءات على السفن في مضيق باب المندب بسبب الحرب على غزة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري اليوم الإثنين، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ماتياس كورمان بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم.

اضافة اعلان


وأوضح السيسي أن مصر تعاملت مع الأزمات العالمية المختلفة خلال السنوات الخمس الماضية بإجراءات "استباقية مدروسة حظيت بإشادة المؤسسات المالية الدولية"، وهو النهج ذاته الذي تتبعه مصر في مواجهة الأزمة الراهنة المرتبطة بالحرب الإيرانية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الأردن وألبانيا يبحثان آفاق زيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والدفاعية

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن والسويد يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

ل

عربي ودولي افتتاح منفذ جديد للتنقل والتجارة بين سوريا ولبنان

ب

أسواق ومال السيسي يكشف عن خسائر ضخمة لقناة السويس

إرادة ملكية

أخبار محلية إرادة ملكية بتعيين أمجد الجميعان عضوا في مجلس الأعيان

وزارة الشباب

أخبار محلية انطلاق جلسات إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب

ب

عربي ودولي إسبانيا: الاتحاد الأوروبي سيرد بالمثل على أي انتهاك من واشنطن لاتفاقية التجارة

الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت مع 4 صواريخ و26 مسيّرة

فلسطين الإمارات تكتب موقفها في غزة



 
 




الأكثر مشاهدة

 