السيسي يكشف عن خسائر ضخمة لقناة السويس

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده فقدت نحو 10 مليارات دولار من عائدات قناة السويس نتيجة الاعتداءات على السفن في مضيق باب المندب بسبب الحرب على غزة.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري اليوم الإثنين، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ماتياس كورمان بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم.

