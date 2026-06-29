السيولة أقل مما تبدو عليه، وهذا ما يحرك الأسعار

الوكيل الإخباري- لعل أحد أكثر المؤشرات خداعاً في العصر الحديث هو سلوك الأسعار الهادئ. خلال الفترات التي لا توجد فيها أخبار أو بيانات مهمة، قد يبدو كل شيء سلسًا ومستقرًا - فروق الأسعار منخفضة، والرسوم البيانية واضحة، ويبدو أن الأسعار تُظهر تقلبات منخفضة نسبيًا. لكن في كثير من الحالات، وعلى العكس تماماً، تصبح الأسواق غير مستقرة بشكل خاص خلال مثل هذه الأوقات.



ما يحدث هو أن حركة السعر لم تعد تتحدد فقط بتدفق المعلومات، بل بشكل أساسي بمقدار السيولة المتاحة لاستيعابها. ما يحدث هو أن حركة السعر لم تعد تتحدد فقط بتدفق المعلومات، بل بشكل أساسي بمقدار السيولة المتاحة لاستيعابها.



يؤدي هذا الوضع إلى ما يسميه المتداولون بالتقلبات الخفية. بمعنى آخر، سيكون السعر قادراً على التحرك ليس بسبب أي أحداث إخبارية معينة، ولكن بناءً على آلياته الداخلية فقط.

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وهم السيولة المستقرة



للوهلة الأولى، يبدو أن الأسواق الحديثة تتميز بمستويات سيولة قوية. عادة ما يكون الفرق بين عروض الشراء والبيع ضئيلاً، ويبدو التنفيذ فورياً، ويتم تحديث الأسعار باستمرار طوال يوم التداول.



إن طبقة السيولة المرئية هي في الواقع طبقة مضللة. في حين أن ما يراه المتداول أمامه يمثل نسبة صغيرة مما يحدث بالفعل في السوق، فإن الكثير من السيولة التي نراها اليوم مشروطة وتفاعلية بطبيعتها. بمعنى آخر، يبقى موجوداً طالما استمرت ظروف معينة، وإلا فإنه يختفي على الفور.



يؤدي هذا الوضع إلى اختلال يجعل السوق يبدو سائلاً في جميع الأوقات حتى وصول حجم كبير - سواء كان مؤسسيًا بطبيعته، أو مدفوعًا بالخوارزميات، أو قائمًا على أوامر وقف الخسارة الجماعية - مما يؤدي إلى اختفاء السيولة. بمجرد حدوث ذلك، يُجبر السعر على التحرك بشكل حاد من أجل إيجاد مستويات دعم/مقاومة جديدة.



ونتيجة لذلك، يصبح الاستقرار مجرد وهم، حيث يمكن للأسواق أن تتحول من بيئات مستقرة إلى بيئات تفاعلية في غضون ثوانٍ دون أي تغييرات في العالم الخارجي.



لماذا انخفض عمق السوق



تجدر الإشارة إلى أن الانخفاض في عمق السوق الفعلي قد حدث بسبب عدد من العوامل النظامية في هيكل الأسواق الحديثة.



أولاً، يساهم انتشار التداول الخوارزمي والتداول عالي التردد بشكل كبير في عدم سيولة السوق. على عكس صانعي السوق، لا يقوم هؤلاء المشاركون بتوليد تدفقات سيولة مستقرة. بل إنهم يقومون بتكييف نماذج إدارة المخاطر الخاصة بهم بشكل فعال مع التقلبات وديناميكيات السوق. عندما يرتفع مستوى التقلبات، لا يتم استيعاب السيولة ولا تثبيتها - بل يتم سحبها من السوق.



علاوة على ذلك، كان هناك استمرار ملحوظ لحالة عدم اليقين على المستوى الكلي. يتميز الوضع الحالي بمؤشرات متضاربة صادرة من كل من معدل النمو ومستويات التضخم في الاقتصادات المتقدمة. علاوة على ذلك، تؤثر التوترات الجيوسياسية على الأسواق العالمية للطاقة وعمليات سلاسل التوريد. ونتيجة لذلك، يميل المستثمرون المؤسسيون إلى الاحتفاظ بمراكز سلبية أصغر.



إضافة إلى ذلك، فإن تشديد اللوائح إلى جانب ضغوط الميزانية العمومية يحد من نشاط مزودي السيولة التقليديين.



تساهم كل هذه العوامل في خلق سوق تصبح فيه السيولة أكثر تقلباً وتجزئة و مشروطاً. يوجد عمق في السوق، لكن قدرته على استقرار السوق أقل مما كانت عليه في الدورات السابقة.



حساسية الأسعار في ظروف السيولة المنخفضة



نتيجة لانخفاض عمق السوق، يصبح السعر أكثر حساسية لأي نشاط في تدفق الطلبات. في مثل هذه البيئة، يصبح التفاعل بين الحجم والسعر مختلفًا نظرًا لأن الطلبات الصغيرة يمكن أن تحرك السعر بشكل غير متناسب بسبب عدم كفاية الأطراف المقابلة لاستيعاب تدفق الطلبات.



يصبح الأمر بمثابة حالة في هيكل السوق لا يصبح فيها تحرك السعر سلسًا وثابتًا، بل يصبح سريع التفاعل وغير متصل، حيث يمكن أن تحدث التحركات التي تستغرق وقتًا بسرعة دون أي تأكيد أو متابعة.



تترتب على هذه الظروف النتائج التالية:



حركات الأسعار السريعة:بسبب غياب المقاومة القوية، يحدث الاختراق بشكل أسرع وأبعد.

انزلاق سعري أعلى: يتم تنفيذ الطلبات بأسعار أقل فائدة حيث يتم استهلاك سيولة السوق بسرعة.

إشارات خاطئة: يتجاوز السعر مستويات حرجة معينة دون استمرار.



التقلبات الناتجة عن التجمعات: تتسبب تجمعات السيولة في تفعيل أوامر وقف الخسارة.



وبالتالي، يمكن القول إن الأساليب التقليدية للتداول قد تتصرف بشكل مختلف في مثل هذه الأسواق. لا تزال المستويات مهمة، إلا أن تحركها يعتمد على بيئة السيولة الحالية.



تقلبات السوق في غياب الأخبار



إحدى السمات الرئيسية للبيئة الحالية هي التقلب في غياب أي محفز. لم تعد تغيرات الأسعار تعتمد على الأحداث الاقتصادية الكلية، أو إعلانات البنوك المركزية، أو أي أخبار تتعلق بالشؤون الدولية.



على العكس من ذلك، فإن مصدر التقلبات غالباً ما يكون داخلياً وينشأ من التفاعل بين قضايا تحديد المواقع والسيولة والتنفيذ.



عادة ما يكون سبب هذا النوع من "التقلبات الخفية" هو:



اختلال في تدفق الطلبات بين المشترين والبائعين

السلوك الخوارزمي استجابةً لعلامات البنية المجهرية بدلاً من المؤشرات الكلية

تم تفعيل أوامر وقف الخسارة عند المستويات الفنية

فجوات في السيولة عندما تحدث فجوات سعرية بين مناطق ذات حجم تداول منخفض



في مثل هذه الحالات، على الرغم من أن ديناميكيات الأسعار تبدو غير معقولة من وجهة نظر أساسية، إلا أنها تتناسب تمامًا مع حقائق السوق.



الدرس الرئيسي هنا هو أن غياب الأخبار لا يعني غياب الخطر. قد تشهد الأسواق تحركات مفاجئة لمجرد أن هيكل السوق نفسه لا يستطيع الحفاظ على أي استقرار في ذلك الوقت بالذات.



التفاعل بين السيولة والتقلب



السيولة والتقلب يسيران جنباً إلى جنب، مع طبيعة تعزز نفسها بنفسها، مما يدفع نشاط السوق اليوم. سيؤدي انخفاض السيولة إلى زيادة التقلبات، ليس بسبب تدفق المعلومات الجديدة ولكن لأن السوق أصبح أقل كفاءة في معالجتها.



يمكن وصف هذه العلاقة من خلال مجموعة من المبادئ الأساسية:



انخفاض السيولة = تأثير سعري أقوى. مع وجود عدد أقل من أوامر الانتظار، يصبح للتداولات تأثير أكبر على الأسعار

زيادة التقلبات = انخفاض السيولة. في الحالات التي ترتفع فيها التقلبات، يقوم مزودو السيولة بتقليص حجم عملياتهم

توليد حلقة التعليقات. يؤدي انخفاض السيولة إلى زيادة التقلبات، مما يقلل السيولة بشكل أكبر



توجد سيناريوهات معينة يمكن فيها ملاحظة هذه العملية بشكل أوضح:



الانتقال بين فترات آسيا وأوروبا والولايات المتحدة

أوقات ما قبل وما بعد الأحداث الإخبارية التي يتم فيها سحب السيولة من السوق

عدم اليقين الجيوسياسي والمخاوف الكلية

فترات انخفاض المشاركة، على سبيل المثال خلال فترات العطلات

في مثل هذا السيناريو، يمكن أن تنتقل الأسواق بسرعة من تقلبات منخفضة إلى تقلبات عالية على الرغم من عدم إدخال أي معلومات أساسية جديدة إلى النظام.

إن فهم هذه العلاقة أمر مهم لأنه يؤكد على أهمية السيولة في مواجهة زيادة التقلبات.



يصبح التنفيذ ميزة تنافسية



في عالم تتقلب فيه السيولة، وتتفاعل فيه الأسعار بسرعة أكبر مع التدفقات الأصغر، تصبح جودة التنفيذ أمراً بالغ الأهمية. إن الفجوة بين نتائج التداول المتوقعة والفعلية تعود إلى التنفيذ الفعال للأفكار.



تشكل بيئات السيولة المنخفضة عدداً من التحديات أمام المتداولين:



انزلاق السعر عند الدخول والخروج من الصفقات، خاصة حول المستويات أو تحركات الأسعار القوية

حدوث عمليات تنفيذ جزئية أو تأخير في تنفيذ الأوامر، نظراً لتوزع السيولة بين العديد من منصات التداول

اتساع هامش العرض والطلب وسط تقلبات السوق أو تغير الجلسة

فجوات في دفاتر الطلبات، أي فجوات الأسعار بين المستويات في دفتر الطلبات

لهذه الجوانب آثار مباشرة على إدارة المخاطر. ما قد يبدو كافياً لوقف الخسارة من الناحية الفنية قد يثبت أنه غير كافٍ بمجرد أن يتم التنفيذ خارج نطاقه المقصود. وبالمثل، قد لا تتحقق الأرباح بسبب تحرك سريع للسعر عبر منطقة سعرية معينة.



ونتيجة لذلك، أصبح تنفيذ الأوامر الآن بنفس أهمية استراتيجية التداول نفسها.



تُعد JustMarkets مثالاً على منصة توفر للمتداولين ما يلي:



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التكيف مع واقع السوق الجديد



إن التغيير في الهيكل نحو سيولة أقل يستلزم تغييرًا في النهج أيضًا. لن تعمل أنظمة التداول التي تأخذ في الاعتبار السيولة المستمرة وتطور الأسعار السلس كما كانت من قبل.



إن القدرة على تعديل أسلوب المرء تجاه الظروف المتغيرة تعني ما يلي:



التوقيت الانتقائي: أن تكون على دراية باللحظات التي تكون فيها مستويات السيولة منخفضة بشكل خاص.



زيادة التركيز على التغييرات في الجلسات: حيث أن المواقع الجغرافية المختلفة لها مستويات سيولة مختلفة.



تدابير معززة لإدارة المخاطر: حيث قد تحدث تغيرات غير متوقعة في الأسعار بسبب انخفاض السيولة.

اتخاذ القرارات بناءً على السياق: بالإضافة إلى الأساليب الفنية والأساسية للتداول.



علاوة على ذلك، فإن تغيير طريقة التفكير أمر ضروري في هذا الموقف. لا ينبغي النظر إلى السوق على أنه بيئة ثابتة، بل على أنه هيكل قادر على التغيير بشكل كبير بسبب مستوى المشاركة فيه.



خاتمة



تتجه الأسواق المالية اليوم نحو بنية تكون فيها السيولة غير مستقرة ومشروطة بدلاً مما تبدو عليه. وراء هامش العرض والطلب الضئيل والأسعار الثابتة تكمن آلية قد تجف فجأة، مما يؤدي إلى تقلبات سعرية مبالغ فيها بغض النظر عما إذا كانت هناك أي أحداث تحدث أم لا.



وهنا يكمن الأساس المنطقي وراء عدم القدرة على التنبؤ بالسوق، وتقلباته دون وجود محفزات واضحة، وسوء تفسير ديناميكيات الأسعار.



إذن، الدرس المستفاد هنا واضح:



لا يتحدد السعر بناءً على المعلومات فقط

يتحدد السعر من خلال تقاطع المعلومات والسيولة

من وجهة نظر المتداول، فإن النقطة الأساسية هي أنه لا يمكن تجاهل الوعي بالسيولة بعد الآن. يُعد تحليل السيولة أمراً بالغ الأهمية في تقييم المخاطر، وتفسير ديناميكيات الأسعار، وتنفيذ استراتيجيات التداول.



في مثل هذه البيئة، حيث يمكن أن تتلاشى السيولة بسرعة، لا يصبح التنبؤ بالاتجاه فحسب، بل يصبح التوجيه السليم لسلوك السعر عاملاً حاسماً في نجاح التداول.