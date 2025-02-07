الصين أكبر دولة تجارية في السلع على مستوى العالم

وقد تجاوز إجمالي واردات وصادرات السلع في البلاد 43 تريليون يوان (حوالي 6 تريليونات دولار أميركي) لأول مرة العام الماضي، بزيادة قدرها 5 بالمئة على أساس سنوي، وفق ما نقلت وكالة شينخوا الصينية.
بترا
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