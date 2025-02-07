الجمعة 2025-02-07 01:35 م
 

الصين أكبر دولة تجارية في السلع على مستوى العالم

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 07-02-2025 01:05 م
الوكيل الإخباري-  حافظت الصين على مكانتها كأكبر دولة تجارية في السلع على مستوى العالم خلال السنوات الثماني الماضية، وفقا لما ذكرته الهيئة العامة للجمارك الصينية اليوم الجمعة.اضافة اعلان


وقد تجاوز إجمالي واردات وصادرات السلع في البلاد 43 تريليون يوان (حوالي 6 تريليونات دولار أميركي) لأول مرة العام الماضي، بزيادة قدرها 5 بالمئة على أساس سنوي، وفق ما نقلت وكالة شينخوا الصينية.

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