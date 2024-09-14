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الصين.. ارتفاع إنتاج النفط بنسبة 2.1% والغاز بنسبة 6.6% في 8 أشهر

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 14-09-2024 10:57 ص

الوكيل الإخباري-   زادت الصين إنتاجها من النفط بنسبة 2.1% والغاز الطبيعي 6.6% بين يناير وأغسطس الماضيين، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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ووفقا لبيانات مكتب الدولة للإحصاء، أنتجت الصين 142.79 مليون طن من النفط في الأشهر الثمانية الأولى من 2024، بينما انخفضت واردات النفط في الفترة ذاتها بنسبة 3.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 366.91 مليون طن.

 

وبلغ حجم تكرير النفط خلال 8 أشهر من هذا العام 472.53 مليون طن، بانخفاض على أساس سنوي قدره 1.2%.

وفي أغسطس، أنتجت الصين  17.83 مليون طن من النفط، بزيادة قدرها 2.1% مقارنة بأغسطس 2023.

وفيما يتعلق بالغاز، زادت الصين من إنتاج الغاز خلال 8 أشهر من العام الحالي 163.7 مليار متر مكعب، بزيادة 6.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت واردات الغاز في ذات الفترة بنسبة 12.3% إلى 87.13 مليون طن.

 
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