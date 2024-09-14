الصين.. ارتفاع إنتاج النفط بنسبة 2.1% والغاز بنسبة 6.6% في 8 أشهر

وفي أغسطس، أنتجت الصين 17.83 مليون طن من النفط، بزيادة قدرها 2.1% مقارنة بأغسطس 2023.
وفيما يتعلق بالغاز، زادت الصين من إنتاج الغاز خلال 8 أشهر من العام الحالي 163.7 مليار متر مكعب، بزيادة 6.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت واردات الغاز في ذات الفترة بنسبة 12.3% إلى 87.13 مليون طن.
-
أخبار متعلقة
-
توقعات بقفزة الذهب لمستويات قياسية جديدة.. إلى أين؟
-
خفض الفائدة الأميركية 25 أم 50 نقطة مئوية؟
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
روسيا: رفع سعر الفائدة إلى 19% على أساس سنوي
-
الأسهم الأوروبية ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
-
الذهب عالميا يسجل أعلى مستوى على الإطلاق
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية