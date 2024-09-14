الصين.. ارتفاع إنتاج النفط بنسبة 2.1% والغاز بنسبة 6.6% في 8 أشهر

الوكيل الإخباري- زادت الصين إنتاجها من النفط بنسبة 2.1% والغاز الطبيعي 6.6% بين يناير وأغسطس الماضيين، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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ووفقا لبيانات مكتب الدولة للإحصاء، أنتجت الصين 142.79 مليون طن من النفط في الأشهر الثمانية الأولى من 2024، بينما انخفضت واردات النفط في الفترة ذاتها بنسبة 3.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 366.91 مليون طن.