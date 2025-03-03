الصين بصدد فرض رسوم إضافية على الواردات الأمريكية ردا على التصعيد التجاري

الوكيل الإخباري- تبحث بكين فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الأمريكية في إطار الرد على تهديدات واشنطن بفرض رسوم جديدة بنسبة 10% على الواردات الصينية.



وجاء ذلك بحسب ما أفادت به صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، نقلا عن مصادر مطلعة.

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ذكرت الصحيفة الصينية أن بكين تعمل على تطوير إجراءات مضادة تشمل فرض رسوم جمركية وعددًا من الإجراءات الأخرى، وأشارت إلى أن السلع الزراعية والغذائية الأمريكية ستكون "على الأرجح ضمن القائمة".



وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن سابقا عن خطط لفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية بدءا من 4 مارس الجاري.



وردا على ذلك، أكدت وزارة التجارة الصينية أن بكين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة. وأعربت الوزارة عن أملها في أن تتجنب الولايات المتحدة "تفاقم الأخطاء بأخطاء جديدة"، والعودة إلى مسار الحوار المتكافئ لحل الخلافات في أقرب وقت ممكن.



يذكر أن ترامب كان قد وقع على أوامر بفرض رسوم جمركية على السلع القادمة من كندا، المكسيك، والصين، حيث تم فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية إلى جانب الرسوم القائمة بالفعل.