الصين تبلغ مصافي النفط لديها بوقف تصدير المشتقات النفطية

وتعد الصين من أكبر مستوردي النفط، وهي واحدة من اقتصادات آسيوية رئيسية عدة تعتمد على مضيق هرمز الحيوي والمغلق حاليا أمام حركة الملاحة، للحصول على موارد الطاقة.
الشرق الأوسط مصدر 57% من واردات الصين المباشرة من النفط الخام المنقول بحرا في عام 2025.
مسؤولين من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى هيئة تخطيط اقتصادي في الصين، التقوا بممثلي المصافي النفطية وطلبوا منهم شفهيا "تعليقا مؤقتا" بمفعول فوري للمنتجات المكررة.
