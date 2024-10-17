الخميس 2024-10-17 12:21 م
 
 

الصين تتخذ إجراء جديدا لدعم قطاع البناء

مبانِ قيد الإنشاء في الصين
مبانِ قيد الإنشاء في الصين
الخميس، 17-10-2024 10:19 ص

الوكيل الإخباري- تعتزم الحكومة الصينية زيادة التمويلات المتاحة لمشروعات الإسكان المدرجة على "القائمة البيضاء" إلى 4 تريليونات يوان (562 مليار دولار).

وقال وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني ني هونغ، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس في بكين، إنه سيتم أيضا اتخاذ إجراءات لإعادة تطوير مليون قرية حضرية في مختلف أنحاء الصين.

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وتضاعف الحكومة الصينية جهودها خلال الأسابيع الأخيرة لاستعادة استقرار السوق العقارية بعد التراجع الذي تعرضت له نتيجة الحملة على التوسع المفرط في الاقتراض بالقطاع.


وأعلنت السلطات الصينية يوم السبت الماضي اعتزامها السماح للحكومات المحلية باستخدام أموال الحصص غير المخصصة من السندات الحكومية ورفع سقف الدين للمساعدة في إنعاش سوق العقارات.


وفي أواخر سبتمبر الماضي تم خفض سعر الفائدة على قروض التمويل العقاري المستحقة على الأفراد بنحو نصف نقطة مئوية في المتوسط، في حين تم خفض الحد الأدنى للدفعة المقدمة المطلوب سدادها لشراء المسكن الثاني من 25% إلى 15% من قيمة المسكن.


وقبل ذلك في يناير 2024، أعلن المسؤولون الصينيون قائمة بالمشروعات السكنية المؤهلة للحصول على التمويل فيما عرفت باسم "القائمة البيضاء".


ووصلت قروض هذه المشروعات إلى 2.23 تريليون يوان (313 مليار دولار) حتى أمس، بحسب ما أفاد به نائب مدير الإدارة الوطنية للتنظيم المالي شياو يوانشي.

 

RT

 
gnews

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