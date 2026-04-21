الصين تخفض أسعار الوقود لأول مرة منذ بدء الحرب على إيران

الوكيل الإخباري- أعلنت الصين أنها ستخفض سقف أسعار البنزين والديزل اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء، في أول خفض هذا العام مع تراجع أسعار النفط عن مستوياتها خلال الحرب على إيران.

وسيؤدي التخفيض في أسعار الوقود إلى توفير نحو 3.23 دولار لمالك السيارة الخاصة عند تعبئة خزان بسعة 50 لترا من البنزين أوكتان 92.

وفي المقابل، رفعت الصين الحد الأقصى لأسعار التجزئة للبنزين والديزل ثلاث مرات منذ مارس الماضي، في ظل ارتفاع أسعار النفط الذي أعقب الحرب الناتجة عن ضربات أميركية وإسرائيلية على إيران في 28 فبراير. كما حدد سقف الارتفاعين الأخيرين عند نحو نصف الزيادة التي تنص عليها آلية التسعير الصينية، بهدف حماية المستهلكين.

 
 


أحدث الأخبار

تايلاند تعلن التوصل إلى اتفاق مع إيران لعبور سفنها مضيق هرمز

عربي ودولي حركة الملاحة عبر مضيق هرمز متوقفة تقريبا

إعلان هام صادر عن باكستان

عربي ودولي إسلام أباد تحث واشنطن وطهران على تمديد وقف إطلاق النار

أسعار الذهب ترتفع في الأردن وعيار 21 يسجل 98.400 دينار للغرام

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن

علما الولايات المتحدة وايران

عربي ودولي موعد انتهاء وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن

جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بشأن الاعتداءات الإيرانية

عناصر من الحرس الثوري الايراني

عربي ودولي الحرس الثوري: لا توجد أي مفاوضات في الوقت الحالي

أخبار محلية هيئة شباب كلنا الأردن تطلق سلسلة دورات تدريبية لتمكين الشباب



 
 




