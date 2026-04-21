الصين تخفض أسعار الوقود لأول مرة منذ بدء الحرب على إيران

وسيؤدي التخفيض في أسعار الوقود إلى توفير نحو 3.23 دولار لمالك السيارة الخاصة عند تعبئة خزان بسعة 50 لترا من البنزين أوكتان 92.
وفي المقابل، رفعت الصين الحد الأقصى لأسعار التجزئة للبنزين والديزل ثلاث مرات منذ مارس الماضي، في ظل ارتفاع أسعار النفط الذي أعقب الحرب الناتجة عن ضربات أميركية وإسرائيلية على إيران في 28 فبراير. كما حدد سقف الارتفاعين الأخيرين عند نحو نصف الزيادة التي تنص عليها آلية التسعير الصينية، بهدف حماية المستهلكين.
