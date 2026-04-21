الصين تخفض أسعار الوقود لأول مرة منذ بدء الحرب على إيران

الوكيل الإخباري- أعلنت الصين أنها ستخفض سقف أسعار البنزين والديزل اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء، في أول خفض هذا العام مع تراجع أسعار النفط عن مستوياتها خلال الحرب على إيران.



وسيؤدي التخفيض في أسعار الوقود إلى توفير نحو 3.23 دولار لمالك السيارة الخاصة عند تعبئة خزان بسعة 50 لترا من البنزين أوكتان 92.

