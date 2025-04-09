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الصين ترد على رسوم ترامب.. 84 بالمئة على كل السلع الأميركية

ميناء في الصين - أرشيفية
ميناء في الصين - أرشيفية
 
الأربعاء، 09-04-2025 02:35 م
الوكيل الإخباري- رفعت الصين رسومها الجمركية الانتقامية على الولايات المتحدة من 34 بالمئة إلى 84 بالمئة، وذلك اعتبارًا من 10 أبريل.اضافة اعلان


وأعلنت وزارة المالية الصينية، الأربعاء، أن بكين ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 84 بالمئة على السلع الأميركية اعتباراً من الخميس، ارتفاعاً من 34% التي أعلنتها في وقت سابق.

وكانت الرسوم الإضافية على الواردات الأميركية، التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، قد دخلت حيز التنفيذ صباح الأربعاء، بحلول الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش، بما في ذلك رسوم ضد الصين وصلت إلى 104 بالمئة.

وكانت الحكومة الأميركية قد قامت بحساب الرسوم الجمركية لكل دولة بناءً على عوامل تشمل العجز التجاري، والدعم، والتحكم في سعر الصرف.

فالواردات من ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى الولايات المتحدة، على سبيل المثال، ستواجه رسوماً جمركية جديدة بنسبة 20 بالمئة.

سكاي نيوز
 
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