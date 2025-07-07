الصين ترد على قرار ترامب فرض رسوم جمركية ضد شركاء "بريكس"

وقالت الوزارة:"آلية البريكس منصة مهمة للتعاون بين الأسواق الصاعدة والدول النامية، وهي تدعو إلى الانفتاح والشمولية والتعاون ذي المنفعة المتبادلة، ولا تشارك في المواجهة بين الكتل، ولا تستهدف أي دولة".
وأضافت: "فيما يتعلق بفرض الرسوم الجمركية، أوضحت الصين موقفها مرارًا، فلا رابح في حروب التجارة والتعريفات الجمركية، والحمائية طريقٌ إلى المجهول".
ويأتي بيان الخارجية الصينية ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم تجارية إضافية بنسبة 10% على الدول التي تُبدي دعما لسياسات مجموعة دول "بريكس" معتبرا أنها سياسات معادية للولايات المتحدة.
-
أخبار متعلقة
-
إندونيسيا: بنك "بريكس" يحترم السيادة خلافا لصندوق النقد الدولي
-
انخفاض أسعار النفط بعدما فاجأت مجموعة "أوبك+" الأسواق
-
مصر تبدأ حفر 11 بئر غاز
-
ترامب يعلن عن فرض رسوم تجارية إضافية على مؤيدي مجموعة دول "بريكس"
-
أسعار الذهب تواصل الصعود إثر التوترات الجيوسياسية ومخاوف الديون
-
انطلاق قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو اليوم الأحد
-
الكشف عن ثروة ترامب وحصة العملات الرقمية فيها
-
الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع