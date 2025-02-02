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الصين تصدر سندات بأكثر من 10 تريليون دولار في عام 2024

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تعبيرية
الأحد، 02-02-2025 09:08 ص

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صادر عن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أن سوق السندات الصيني حافظ على نمو مطرد عام 2024، محققا تقدما مستقرا بالانفتاح على الخارج فيما بات هيكل المستثمرين أكثر تنوعا.

وبينت الأرقام الواردة في التقرير الذي صدر مؤخرا، أن الصين أصدرت سندات متنوعة بقيمة 79.3 تريليون يوان (حوالي 10.94 تريليون دولار أمريكي) خلال العام الماضي بزيادة 11.7% على أساس سنوي، من بينها سندات بقيمة 70.4 تريليون يوان في سوق ما بين البنوك، و8.9 تريليون يوان من السندات المصدرة في سوق البورصات.

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وتمت الإشارة إلى أنه في عام 2024، بلغ حجم سندات الخزانة 12.4 تريليون يوان، في حين وصل حجم سندات الحكومات 9.8 تريليون يوان.


وفي الوقت نفسه، بات سوق السندات مستقرا ومنظما في الانفتاح على الخارج، حيث بلغ رصيد حيازات المؤسسات الأجنبية بسوق السندات الصيني حتى نهاية العام الماضي 4.20 تريليون يوان، ما يمثل 2.4% من رصيد الحيازة في السوق.

 

RT

 
gnews

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