الصين تعلن إلغاء الرسوم الجمركية عن غالبية الدول الإفريقية بدءا من مايو

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الصين ستلغي الرسوم الجمركية على وارداتها من جميع الدول الإفريقية تقريبا اعتبارا من الأول من مايو باستثناء دولة واحدة



ويأتي القرار في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية في القارة. وكانت الصين تطبق الإعفاء الجمركي سابقا على واردات 33 دولة إفريقية، لكن بكين أعلنت العام الماضي نيتها توسيع السياسة لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 دولة في إفريقيا.

وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري للقارة الإفريقية وداعما رئيسيا لمشاريع البنية التحتية الكبرى من خلال مبادرة "الحزام والطريق". وسيستثنى من الإعفاء دولة إسواتيني، التي تربطها علاقات دبلوماسية مع تايوان.



وأشار سي جين بينغ خلال قمة الاتحاد الإفريقي في إثيوبيا إلى أن الاتفاقية ستوفر "فرصا جديدة للتنمية الإفريقية"، مؤكدا التزام الصين بتوسيع العلاقات الاقتصادية مع القارة في ظل تقلبات التجارة العالمية.