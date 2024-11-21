الصين تعلن اكتشاف احتياطيات من الذهب بقيمة 82.8 مليار دولار

وقالت الهيئة الصينية إن الجيولوجيين اكتشفوا أكثر من 40 من العروق الحاملة للذهب على عمق نحو ألفي متر في منجم الذهب "وانغو" في مقاطعة بين جيانغ.
ووفقا لبيان الهيئة الصينية فقد تم اكتشاف قرابة 300.2 طن من الذهب في منطقة الاستكشاف الرئيسية، حيث يبلغ محتوى الذهب الخام 138 غراما للطن الواحد.
وأشارت إلى أن قيمة الذهب، بناء على تقديرات الخبراء، تقدر بنحو 600 مليار يوان (82.8 مليار دولار) انطلاقا من أسعار الذهب الحالية.
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