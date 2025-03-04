الصين تفرض رسوما جمركية إضافية على المنتجات الأميركية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المالية الصينية فرض رسوم جمركية إضافية على سلع أميركية اعتبارا من 10 مارس/آذار الجاري، في تصعيد جديد للتوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



وقالت الوزارة اليوم الثلاثاء إنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 15% على الواردات الأمريكية من الدجاج والقمح والذرة والقطن.



وأضافت الوزارة في بيان، أن الرسوم الجمركية الجديدة تشمل كذلك تعريفة جمركية بنسبة 10% على المنتجات الأمريكية من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان.



وأعلنت وزارة المالية أن الرسوم الجمركية الجديدة تدخل حيز التنفيذ في 10 مارس/ آذار الجاري، مشددة على أنه لن يتم تخفيضها أو إعفاؤها.



بدوره، أكد المتحدث باسم مجلس نواب الشعب الصيني لو تشين جيان، أن واشنطن انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية، وقال إن بكين تعارض تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية.



كما عبر المتحدث عن أمله أن تحل النزاعات التجارية من خلال الحوار.



الجزيرة

اضافة اعلان