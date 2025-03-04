الصين تفرض رسوما جمركية إضافية على المنتجات الأميركية

وقالت الوزارة اليوم الثلاثاء إنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 15% على الواردات الأمريكية من الدجاج والقمح والذرة والقطن.
وأضافت الوزارة في بيان، أن الرسوم الجمركية الجديدة تشمل كذلك تعريفة جمركية بنسبة 10% على المنتجات الأمريكية من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان.
وأعلنت وزارة المالية أن الرسوم الجمركية الجديدة تدخل حيز التنفيذ في 10 مارس/ آذار الجاري، مشددة على أنه لن يتم تخفيضها أو إعفاؤها.
بدوره، أكد المتحدث باسم مجلس نواب الشعب الصيني لو تشين جيان، أن واشنطن انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية، وقال إن بكين تعارض تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية.
كما عبر المتحدث عن أمله أن تحل النزاعات التجارية من خلال الحوار.
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
دول "أوبك+" تقرر البدء بزيادة إنتاج النفط اعتبارا من أبريل
-
انخفاض المؤشرات الأميركية بشكل كبير
-
ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو
-
"فيتش" تؤكد تصنيف ألمانيا الائتماني عند AAA مع توقعات مستقرة
-
هل تلاشت مخاوف انفجار فقاعة بأسواق الأسهم الأميركية؟
-
تعرف على أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
الصين بصدد فرض رسوم إضافية على الواردات الأمريكية ردا على التصعيد التجاري
-
تسارع وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين