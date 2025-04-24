الصين تنفي إجراء أي مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي يادونغ للصحفيين باللغة المندرينية، وترجمتها شبكة "سي أن بي سي" اليوم الخميس: "لا توجد حاليا أي مفاوضات اقتصادية أو تجارية بين الصين والولايات المتحدة". وأضاف أنه ينبغي دحض "كل ما يقال" بشأن إحراز تقدم في المحادثات الثنائية.
وذكرت وسائل إعلام أن بكين دعت الولايات المتحدة "لإلغاء جميع الإجراءات أحادية الجانب" إذا كانت تريد "حل المشكلة".
وقبل ذلك أفاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن الصين مستعدة للعمل مع الدول الأخرى لمواجهة مختلف التحديات من خلال الوحدة والتعاون، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة، ودعم قواعد التجارة الدولية، والحفاظ على العدالة والإنصاف الدوليين.
ويوم أمس ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن البيت الأبيض يدرس خفض الرسوم الجمركية على الصين إلى مستوى يتراوح ما بين 50% إلى 65%.
وخلال الأسبوع الجاري أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت إلى احتمال انحسار التوترات مع الصين.
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