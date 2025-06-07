الصين توافق على تصدير بعض المعادن النادرة قبل المحادثات مع الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- أعلنت الصين موافقتها على بعض الطلبات لتصدير معادن أرضية نادرة في خطوة قد تخفف من التوترات قبل المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الجاري



وأكدت وزارة التجارة الصينية الموافقة على الطلبات دون تحديد الدول أو الصناعات التي تشملها، فيما أشارت إلى طلب متنام على المعادن في صناعة الروبوتات والسيارات الكهربائية.

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وجاء في البيان أن الوزارة ستواصل مراجعة شكاوى طلبات التصدير.



ويأتي التأكيد بعد أيام من تحدث الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج، الذي قال ترامب بعده أنه "ينبغي ألا تكون هناك أسئلة متعلقة بتعقيدات المعادن النادرة". ومن المقرر أن يلتقي وفدان من بكين وواشنطن في المملكة المتحدة لإجراء مفاوضات تجارية بعد غد الاثنين.



وقالت "رويترز" في وقت سابق إن الصين منحت تراخيص تصدير مؤقتة لموردي المعادن النادرة إلى أكبر ثلاث شركات صناعة سيارات أمريكية. وكانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستسرع إجراءات الموافقة للمصدرين المؤهلين من المعادن النادرة إلى أوروبا.