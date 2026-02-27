الصين توقف ارتفاع اليوان

10:25 ص

الوكيل الإخباري- يتجه الدولار الأسترالي لتحقيق مكاسب شهرية حادة أخرى الجمعة مع تزايد التوقعات بأن يتخذ البنك المركزي موقفا يميل أكثر للتشديد، في حين فقد اليوان زخمه بعد أن وضعت الصين حدا للارتفاع طويل الأمد في العملة.





واتخذ بنك الشعب الصيني اليوم إجراءات لإبطاء وتيرة الارتفاع السريع لليوان، قائلا إنه سيلغي الاحتياطي الإلزامي لمخاطر الصرف الأجنبي لبعض مبيعات العملات الآجلة، وهو ما ينظر إليه على أنه وسيلة لتشجيع شراء الدولار.



أدى ذلك، إلى جانب تثبيت سعر صرف اليوان عند مستوى أقل من المتوقع، إلى انخفاض اليوان في الداخل 0.2 % إلى 6.8553 مقابل الدولار، منهيا سلسلة مكاسب استمرت 10 أيام. ولا يزال اليوان مرتفعا بنحو 2% منذ بداية العام، بعد أن ارتفع بأكثر من أربعة في المئة في 2025.



وقال محللون في ماي بنك "من الواضح أن بنك الشعب الصيني يريد إبطاء وتيرة ارتفاع اليوان.



"يشير الكثيرون إلى أن الصين اكتسبت نفوذا في أعقاب إلغاء (المحكمة العليا الأميركية) لرسوم (الرئيس دونالد) ترامب الجمركية، وقد تكون المكاسب في الآونة الأخيرة دليلا على ذلك".



وارتفع الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.7127 دولار، ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية تزيد على 2%.



وارتفع الدولار الأسترالي بأكثر من 6%منذ بداية العام، في ظل متانة الاقتصاد المحلي مما يدعم توقعات تبني بنك الاحتياطي الأسترالي سياسة نقدية أكثر تشديدا.





