"الطاقة الدولية": الدول الأعضاء سحبت نحو 290 مليون برميل منذ 11 آذار

ووافقت الوكالة في آذار على سحب كمية قياسية قدرها 400 مليون برميل من النفط من المخزونات الاستراتيجية للمساعدة في مواجهة ارتفاع أسعار الخام العالمية بعد اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وأضافت الوكالة أن السحب المستمر من مخزونات الطوارئ لدى الدول الأعضاء وفر "ارتياحا كبيرا" للأسواق.
وأكدت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء لا تزال تحتفظ بكميات كبيرة من مخزونات الطوارئ، بما في ذلك أكثر من مليار برميل من المخزونات الخاضعة لسيطرة الحكومات.
وأعلنت الوكالة أنها تراقب من كثب تطورات أسواق النفط في أعقاب أحدث المستجدات في الصراع الدائر في الشرق الأوسط، محذّرة من أن التهديدات المرتبطة بمضيق باب المندب، الذي اكتسب أهمية متزايدة كمسار بديل لتجاوز مضيق هرمز، تزيد من حدة المخاوف بشأن الإمدادات.
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