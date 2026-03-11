الأربعاء 2026-03-11 08:30 ص

الطاقة الدولية تعتزم طرح أكبر كمية احتياطيات نفطية لخفض الأسعار

الأربعاء، 11-03-2026 08:15 ص
الوكيل الإخباري-   قال مسؤولون لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن وكالة الطاقة الدولية اقترحت طرح أكبر قدر من احتياطيات النفط في تاريخها لخفض الأسعار.اضافة اعلان


وأضاف المسؤولون أن الكمية -التي اقترحتها وكالة الطاقة الدولية لخفض أسعار النفط- تتجاوز 182 مليون برميل.

وأشاروا إلى أنه من المتوقع أن يصدر قرار بشأن اقتراح الوكالة الدولية طرح احتياطيات النفط اليوم الأربعاء.
 
 


