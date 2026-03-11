الطاقة الدولية تعتزم طرح أكبر كمية احتياطيات نفطية لخفض الأسعار

08:15 ص

الوكيل الإخباري- قال مسؤولون لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن وكالة الطاقة الدولية اقترحت طرح أكبر قدر من احتياطيات النفط في تاريخها لخفض الأسعار.





وأضاف المسؤولون أن الكمية -التي اقترحتها وكالة الطاقة الدولية لخفض أسعار النفط- تتجاوز 182 مليون برميل.



وأشاروا إلى أنه من المتوقع أن يصدر قرار بشأن اقتراح الوكالة الدولية طرح احتياطيات النفط اليوم الأربعاء.





