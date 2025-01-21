الطلب العالمي على الغاز في 2024 سجل مستوى قياسيا

الوكيل الإخباري- أفادت الوكالة الدولية للطاقة بأن الطلب العالمي على الغاز ارتفع بنسبة 2.8% في 2024 وسجل مستوى قياسيا بلغ 4.21 تريليون متر مكعب.



ومن المتوقع أن يتباطأ هذا النمو في عام 2025 ليصل إلى 2%، وسط توقعات بوصول الطلب إلى 4.29 تريليون متر مكعب، وفقا لتقرير ربع سنوي صادر عن الوكالة.

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وأشار التقرير إلى أن "الطلب العالمي على الغاز في عام 2024 وصل إلى مستوى قياسي جديد، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن استهلاك الغاز الطبيعي زاد بنسبة 2.8% أو بواقع 115 مليار متر مكعب على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز متوسط معدل النمو البالغ 2% خلال الفترة من 2010 إلى 2020".



وأضافت الوكالة: "من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على الغاز إلى أقل من 2% في عام 2025"، مع الإشارة إلى أن هذا النمو سيتم تحقيقه بشكل رئيسي من خلال زيادة الطلب في آسيا، التي ستساهم بنحو 45% من الزيادة المتوقعة".



وبحسب البيانات فقد بلغ استهلاك الغاز في 2024 حوالي 4.212 تريليون متر مكعب، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.292 تريليون متر مكعب في عام 2025.



كذلك لفتت الوكالة إلى أن التوترات الجيوسياسية لا تزال تغذي تقلبات أسعار الغاز في الأسواق العالمية، وأن "توقف نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا اعتبارا من يناير 2025 لن يشكل تهديدًا لأمن إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي، لكنها أكدت أن مولدوفا ستكون في وضع أكثر هشاشة".