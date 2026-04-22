العجز التجاري يلاحق اليابان للعام الخامس على التوالي

وأفادت وزارة المالية اليابانية بأن الصادرات سجلت نموا بنسبة 4% خلال العام المالي الماضي، مقابل زيادة محدودة في الواردات بلغت 0.5% فقط.
وأظهرت البيانات أن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات، بما في ذلك القادمة من اليابان، فرضت ضغوطا قوية على قطاع صناعة السيارات العالمية وغيرها من الصناعات.
وتراجعت الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 6.6% خلال العام المالي الماضي، فيما انخفضت صادرات السيارات بشكل خاص بنسبة 0.5%.
