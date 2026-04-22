العجز التجاري يلاحق اليابان للعام الخامس على التوالي

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 22-04-2026 10:11 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، تسجيل عجز تجاري بقيمة 10.7 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي، في خامس عجز سنوي على التوالي.

وأفادت وزارة المالية اليابانية بأن الصادرات سجلت نموا بنسبة 4% خلال العام المالي الماضي، مقابل زيادة محدودة في الواردات بلغت 0.5% فقط.

وأظهرت البيانات أن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات، بما في ذلك القادمة من اليابان، فرضت ضغوطا قوية على قطاع صناعة السيارات العالمية وغيرها من الصناعات.


وتراجعت الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 6.6% خلال العام المالي الماضي، فيما انخفضت صادرات السيارات بشكل خاص بنسبة 0.5%.

 
 


لماذا لا ينصح بتناول المغنيسيوم على معدة فارغة؟

طب وصحة لماذا لا ينصح بتناول المغنيسيوم على معدة فارغة؟

ب

اقتصاد محلي الذهب يزحف محليا ويرتفع 10 قروش للغرام.. وعيار 21 عند 96.5 دينارا

صحيفة: أمريكا توقف شحنات الدولار عن العراق وتطالب بتفكيك الفصائل

عربي ودولي صحيفة: أمريكا توقف شحنات الدولار عن العراق وتطالب بتفكيك الفصائل

المشمش

طب وصحة المشمش.. فوائد صحية لا تُعدّ

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

فلسطين عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

ل

أخبار محلية الذكرى السنوية الثالثة لرحيل رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران

ب

أخبار محلية وزيرة التنمية: تطوير منظومة الحماية الاجتماعية يهدف لتعزيز العدالة والاستدامة

ل

أخبار محلية %85 من أولويات برنامج التحديث الاقتصادي (2026-2029) قيد التنفيذ



 
 




