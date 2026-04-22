العجز التجاري يلاحق اليابان للعام الخامس على التوالي

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، تسجيل عجز تجاري بقيمة 10.7 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي، في خامس عجز سنوي على التوالي.



وأفادت وزارة المالية اليابانية بأن الصادرات سجلت نموا بنسبة 4% خلال العام المالي الماضي، مقابل زيادة محدودة في الواردات بلغت 0.5% فقط.

اضافة اعلان



وأظهرت البيانات أن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات، بما في ذلك القادمة من اليابان، فرضت ضغوطا قوية على قطاع صناعة السيارات العالمية وغيرها من الصناعات.