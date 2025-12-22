العراق: الشركات الدولية في كردستان ملزمة بتسليم كميات النفط المنتجة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أن جميع الشركات الدولية المنتجة للنفط في إقليم كردستان العراق لا تزال ملزمة بتوريد الخام إليها وفقا لاتفاق التصدير الموقع في سبتمبر الماضي.



وجاء هذا التصريح ردا على تقرير لوكالة "رويترز" في سبتمبر نقل عن الشركة "دي.إن.أو" النرويجية نيتها بيع النفط مباشرة إلى إقليم كردستان، وعدم وجود خطط فورية لشحن الخام عبر خط أنابيب التصدير الرابط بين العراق وتركيا.



وأكد بيان "سومو" أن وزارة الثروات الطبيعية في كردستان "جددت في أكثر من مناسبة التزامها ببنود الاتفاق"، مشددة على أن هذا الالتزام يلزم جميع الشركات العاملة في إنتاج النفط بالإقليم بتسليم إنتاجها الخام لشركة "سومو"، باستثناء الحصص المخصصة للاستهلاك المحلي داخل كردستان.

وكان اتفاق سبتمبر قد وُقع بين وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في كردستان والشركات المنتجة، وينص على أن تقوم شركة سومو بتصدير النفط الخام المستخرج من حقول كردستان عبر خط الأنابيب الرئيسي.



يذكر أن شركة "دي.إن.أو" والتي تعد أكبر شركة دولية منتجة للنفط في الإقليم قد رحبت بالاتفاق عند إعلانه لكنها امتنعت عن التوقيع عليه، مشيرة إلى حاجتها لمزيد من الوضوح حول آلية تسديد الديون المستحقة ، وأعلنت وقتذاك استمرارها في البيع المباشر لحكومة الإقليم.

