الإثنين 2025-12-22 01:42 ص

العراق: الشركات الدولية في كردستان ملزمة بتسليم كميات النفط المنتجة

ل
أرشيفية
الإثنين، 22-12-2025 12:15 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أن جميع الشركات الدولية المنتجة للنفط في إقليم كردستان العراق لا تزال ملزمة بتوريد الخام إليها وفقا لاتفاق التصدير الموقع في سبتمبر الماضي.

وجاء هذا التصريح ردا على تقرير لوكالة "رويترز" في سبتمبر نقل عن الشركة "دي.إن.أو" النرويجية نيتها بيع النفط مباشرة إلى إقليم كردستان، وعدم وجود خطط فورية لشحن الخام عبر خط أنابيب التصدير الرابط بين العراق وتركيا.

وأكد بيان "سومو" أن وزارة الثروات الطبيعية في كردستان "جددت في أكثر من مناسبة التزامها ببنود الاتفاق"، مشددة على أن هذا الالتزام يلزم جميع الشركات العاملة في إنتاج النفط بالإقليم بتسليم إنتاجها الخام لشركة "سومو"، باستثناء الحصص المخصصة للاستهلاك المحلي داخل كردستان.

اضافة اعلان


وكان اتفاق سبتمبر قد وُقع بين وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في كردستان والشركات المنتجة، وينص على أن تقوم شركة سومو بتصدير النفط الخام المستخرج من حقول كردستان عبر خط الأنابيب الرئيسي.


يذكر أن شركة "دي.إن.أو" والتي تعد أكبر شركة دولية منتجة للنفط في الإقليم قد رحبت بالاتفاق عند إعلانه لكنها امتنعت عن التوقيع عليه، مشيرة إلى حاجتها لمزيد من الوضوح حول آلية تسديد الديون المستحقة، وأعلنت وقتذاك استمرارها في البيع المباشر لحكومة الإقليم.

 

RT

 
 


gnews

أحدث الأخبار

قبل لقائه ترامب .. نتنياهو يجري مشاورات أمنية بشأن إيران

عربي ودولي قبل لقائه ترامب .. نتنياهو يجري مشاورات أمنية بشأن إيران

ل

عربي ودولي أسير أوكراني: القادة يخدعون الجنود لحملهم على الذهاب إلى الخطوط الأمامية

تحذير طبي صادم من دواء شهير في مصر

عربي ودولي تحذير طبي صادم من دواء شهير في مصر

ل

أسواق ومال العراق: الشركات الدولية في كردستان ملزمة بتسليم كميات النفط المنتجة

ل

عربي ودولي مادورو يدين الهجمات على ناقلات النفط الفنزويلية

ب

أخبار محلية مؤسسات تنظم فعاليات وأنشطة متنوعة

إشارات إيجابية من واشنطن بشأن محادثات إنهاء الحرب الأوكرانية

عربي ودولي إشارات إيجابية من واشنطن بشأن محادثات إنهاء الحرب الأوكرانية

ألمانيا تصدر 100 ألف تأشيرة لمّ شمل عائلات اللاجئين في 2025

عربي ودولي ألمانيا تصدر 100 ألف تأشيرة لمّ شمل عائلات اللاجئين في 2025



 




الأكثر مشاهدة